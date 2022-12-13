Мишустин назвал уровень инфляции в России на начало мая самым низким в Европе

Глава кабмина РФ рассказал о рекордах страны.

Инфляция в России в начале мая текущего года замедлилась до 2,3% годовых, что является минимальным показателем среди всех стран европейского региона. Соответствующее заявление в рамках выступления на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Чиновник обратил внимание коллег на то, что валютные и фондовые рынки, а также кредитные организации работают в привычном режиме за счет выстроенной национальной платежной и расчетной инфраструктур.

Уровень безработицы в России находится на рекордно низком значении и составляет лишь 3,5%. По состоянию на начало мая инфляция замедлилась до 2,3% в годовом выражении. Это минимальный показатель среди всех стран Европы. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт пояснил, что по целому ряду экономических параметров в России не только не просели, но и наоборот, выросли. В частности, страна собрала за прошлый год исторический максимум по сбору зерновых культур. Речь идет о 157 миллионах тонн. В настоящее время Россия обеспечивает внутренние потребности по зерну, сахару, мясу, рыбе и растительном масле.

Мишустин назвал приоритетное направление сотрудничества России и Китая.

Фото и видео: Правительство России