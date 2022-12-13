По его словам, в число приоритетов сотрудничества входит активное использование потенциала Северного морского пути.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал приоритетное направление сотрудничества России и Китая. Об этом он заявил на российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае.

По его словам, в число приоритетов сотрудничества Москвы и Пекина входят расширение воздушного сообщения и активное использование потенциала Северного морского пути. Также Мишустин добавил, что сотрудничество двух стран в отрасли информационных технологий и связи находится на высоком уровне.

Ранее Мишустин заявил, что Западу не удалось сломать экономику России.

Видео: Правительство России