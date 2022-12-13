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Мишустин назвал приоритетное направление сотрудничества России и Китая

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По его словам, в число приоритетов сотрудничества входит активное использование потенциала Северного морского пути.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал приоритетное направление сотрудничества России и Китая. Об этом он заявил на российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае.

По его словам, в число приоритетов сотрудничества Москвы и Пекина входят расширение воздушного сообщения и активное использование потенциала Северного морского пути. Также Мишустин добавил, что сотрудничество двух стран в отрасли информационных технологий и связи находится на высоком уровне.

Ранее Мишустин заявил, что Западу не удалось сломать экономику России.

Видео: Правительство России

Теги: китай, михаил мишустин, премьер-министр россии, сотрудничество
Категории: Лента новостей, Новости России,

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