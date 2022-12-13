Мишустин: Западу не удалось сломать экономику России

Глава правительства напомнил, что в прошлом году страна подверглась беспрецедентному санкционному давлению.

Западу не удалось сломать экономику России. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае.

Глава правительства напомнил, что в прошлом году страна подверглась беспрецедентному санкционному давлению. Он подчеркнул, что целью давления было сломать экономику, обвалить национальную валюту и спровоцировать разрушительную инфляцию.

Ничего из того, о чем мечтали наши недоброжелатели, не произошло. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее Мишустин заявил, что объем товарооборота между Россией и Китаем вырастет.

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