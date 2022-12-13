Мишустин уверен, что задача, которую поставили главы государств, будет выполнена.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что объем товарооборота между Россией и Китаем вырастет. Об этом он сообщил на российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае.

По словам главы правительства, к концу года товарооборот может достичь 200 млрд долларов. Мишустин уверен, что задача, которую поставили главы государств, будет выполнена.

Ранее мы сообщали, что правительство расширило возможности программы "Фабрика проектного финансирования".

Фото: Правительство России