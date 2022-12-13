Правительство расширило возможности программы "Фабрика проектного финансирования"

Программа будет продлена до 2024 года.

Правительство России расширило возможности программы "Фабрика проектного финансирования". Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Программа будет продлена до 2024 года, чтобы инвесторы могли вкладывать в одобренные проекты меньше собственных средств. Кроме того, минимальная доля для собственных средств инвесторов по одобренным проектам снизится с 20 до 15%. Сами предприниматели смогут реализовывать проекты на базе уже действующих предприятий без образования дополнительных юридических лиц.

Ранее мы сообщали, что правительство утвердило "дорожную карту" развития нефтегазохимического комплекса до 2025 года.

Видео: Правительство России