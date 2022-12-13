Правительство утвердило "дорожную карту" развития нефтегазохимического комплекса до 2025 года

Данное решение обеспечит мультипликативный эффект для целого ряда смежных отраслей.

Правительство России утвердило "дорожную карту" развития нефтегазохимического комплекса до 2025 года. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, в первую очередь это касается арктической зоны в непосредственной близости от ресурсной базы. Мишустин отметил, что данное решение обеспечит мультипликативный эффект для целого ряда смежных отраслей. Он добавил, что это будет способствовать также долговременному экономическому росту.

Ранее Мишустин заявил, что в приграничных регионах возвели несколько тысяч оборонительных сооружений.

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