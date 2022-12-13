Мишустин: в приграничных регионах возвели несколько тысяч оборонительных сооружений

Михаил Мишустин рассказал о дополнительном выделении средств на прикрытие от нападений противника.

Строительство нескольких тысяч оборонительных сооружений на приграничных с Украиной территориях, а также новых регионах (Запорожской и Херсонской областей, Луганской и Донецкой народных республиках) завершено. Соответствующее заявление в ходе координационного совета по обеспечению нужд Вооруженных сил РФ сделал председатель российского правительства Михаил Мишустин. Чиновник добавил, что властями страны также выделены дополнительные ресурсы на закупку средств противодействия беспилотникам противника, организацию технического прикрытия.

Полностью завершено оборудование нескольких тысяч оборонительных сооружений на территориях приграничных районов и новых субъектов... Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Объемы выпуска продукции для нужд СВО существенно увеличили.

Фото и видео: Правительство России