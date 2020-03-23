Минтруду и Минюсту поручено решить вопрос, как не допустить необоснованных увольнений из-за эпидемии.

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о новых мерах по борьбе с коронавирусом.

Он рассказал на встрече с вице-премьерами, что количество заболевших за сутки выросло на 71, общее количество инфецированных в РФ — 438.

Будут предприняты следующие меры по борьбе с пандемией коронавируса в России.

Росздравнадзор с 24 марта будет предоставлять информацию о готовности больниц к эпидемии. Правительство выделит из своего резервного фонда 10 млрд руб. на средства защиты и оборудование для лечения и диагностики.

Также Кабмин будет стимулировать российских производителей средств для борьбы с коронавирусом. За последние три дня правительство направило на поддержку фармацевтической промышленности более 23 млрд руб.

Сообщается, что в ближайшее время граждане должны получить возможность получать социальные услуги дистанционно.

Минтруду и Минюсту поручено решить вопрос, как не допустить необоснованных увольнений.

Также будет создана система отслеживания граждан, контактировавших с больными коронавирусом. Он заработает благодаря геолокации мобильного телефона.

Ранее Правительство выделило 7,5 миллиарда рублей на закупку аппаратов ИВЛ.

Видео: YouTube / Правительство России