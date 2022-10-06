Мишустин: РФ расширяет географию работы карт "Мир" с дружественными странами

Глава кабмина РФ рассказал о финансовой независимости и безопасности региона.

Глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил, что страна расширяет географию работы банковских карт "Мир" с дружественными странами. В том числе это делается и при участии "каспийской пятерки". Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на пленарном заседании Второго Каспийского экономического форума, организованного в Москве.

Актуальная задача - переход на расчеты в национальных валютах, а также развитие независимой инфраструктуры финансового рынка. У России уже есть собственная система передачи финансовых сообщений, к которой присоединяется все больше банков. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

По мнению эксперта, распространение "Мира" важно для обеспечения надежности платежей и удобства граждан. В числе еще одной ключевой задачи между странами российский чиновник видит расширение взаимодействия по производственным цепочкам.

Мишустин: важно продолжать наращивать товарооборот РФ с прикаспийскими странами.

Фото и видео: Правительство России