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Мишустин снизил взнос туроператоров в фонд персональной ответственности
Сегодня, 9:27
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lesjasap

Мишустин снизил взнос туроператоров в фонд персональной ответственности

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В 2020 году туроператоры будут вносить в ФПО 0,25% вместо 1% от цены на турпродукт.

Михаил Мишустин снизил взнос туроператоров в фонд персональной ответственности. Соответствующее распоряжение подписано премьер-министром РФ. Чиновник утвердил постановление правительства о том, что туристические операторы должны вносить в ФПО в 2020 году до 0,25% от общей стоимости туристского продукта. Ранее туроператоры должны были вносить в ФПО 1% от цены.

Правительство скорректировало размер взносов туроператоров, работающих в сфере выездного туризма, в фонды персональной ответственности

пресс-служба кабинета министров РФ

Напомним, что данная мера является частью пакета поддержки экономики, принятой правительством РФ из-за пандемии коронавируса.

Специалисты Минздрава поедут в три региона для помощи коронавирусным пациентам.

Теги: михаил мишустин, туризм, туроператоры, фонд персональной ответственности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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