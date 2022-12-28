Мишустин: снижение ВВП составило около 2% за 11 месяцев

Глава кабмина РФ рассказал о состоянии экономики в условиях санкционного давления.

Снижение ВВП в России составило около двух процентов за 11 месяцев текущего года. Соответствующей информацией с коллегами на правительственном заседании поделился председатель кабинета министров Михаил Мишустин. Чиновник отметил, что негативные прогнозы некоторых аналитиков на Западе относительно экономического состояния страны не сбылись. По сравнению с аналогичным периодом в 2021 году в ряде сфер экономики сейчас фиксируются положительные показатели.

По данным министерства экономического развития за 11 месяцев снижение ВВП составило всего около 2% к аналогичному периоду прошлого года - чуть более 2%. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Белоусов ожидает динамику ВВП России в 2023 году около нуля.

Фото и видео: Правительство России