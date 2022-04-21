Мишустин: ситуация с обеспечением аграриев РФ минеральными удобрениями стабилизировалась

Кабмин рассказал о поддержке АПК в период посевной кампании.

Глава российского правительства Михаил Мишустин рассказал о том, что ситуация с обеспечением отечественных аграриев минеральными удобрениями стабилизировалась. Такими сведениями чиновник поделился с коллегами на заседании кабинета министров. Он уточнил, что представители агропромышленного комплекса получат государственную поддержку перед начало посевных работ.

Каждое из этих решений имеет большое значение для обеспечения продовольственной безопасности страны. Чтобы людям был доступен самый широкий выбор качественных отечественных продуктов. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Уточняется, что сельскохозяйственным производителям власти страны компенсируют часть денежных расходов на изготовление и реализацию зерновых культур. Из федерального бюджета на данную задачу уйдет около 10 млрд рублей. Средства будут доступны для аграриев в качестве аванса до начала посевной кампании. Благодаря этой помощи они смогут заранее закупить необходимое оборудование.

Премьер добавил, что новое правовое регулирование ускорит доведение средств до производителей. Эта антикризисная мера особенно важна в тех регионах, в которых только начинается сезон полевых работ. Отрасль получит еще более 150 млрд рублей в рамках выполнения поручения президента Владимира Путина.

Правительство выделит 4 млрд рублей на развитие туристической инфраструктуры.

Фото и видео: Правительство России