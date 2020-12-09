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Мишустин считает возможным "взрывной спрос" на российские вакцины от коронавируса

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Вакцина от COVID-19 сейчас является довольно востребованным продуктом.

Премьер-министр России Михаил Мишустин считает возможным "взрывной спрос" на российские вакцины от коронавируса. Заявление он сделал во время выступления на форуме "Сделано в России - 2020".

Конечно, возможен большой, буквально взрывной, спрос.

Михаил Мишустин, премьер-министр России

По его словам, вакцина от COVID-19 сейчас является довольно востребованным продуктом.

Ранее Мишустин поручил утвердить правила поставки вакцины от COVID-19 в регионы.

Видео: YouTube / АО "Российский экспортный центр"

Теги: вакцина от коронавируса, мишустин, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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