Премьер-министр России Михаил Мишустин считает возможным "взрывной спрос" на российские вакцины от коронавируса. Заявление он сделал во время выступления на форуме "Сделано в России - 2020".
Конечно, возможен большой, буквально взрывной, спрос.
Михаил Мишустин, премьер-министр России
По его словам, вакцина от COVID-19 сейчас является довольно востребованным продуктом.
Ранее Мишустин поручил утвердить правила поставки вакцины от COVID-19 в регионы.
Видео: YouTube / АО "Российский экспортный центр"
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