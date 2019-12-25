Мишустин считает, что итоги голосования подтвердили поддержку курса Путина

Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что итоги голосования по поправкам в Конституции подтвердили поддержку курса президента Владимира Путина.
Глава кабмина заявил, что результаты ставят перед правительством новые задачи и усиливают персональную ответственность каждого министра.
Усиливает персональную ответственность каждого из нас за вверенный ему участок работы.
Михаил Мишустин, премьер-министр России
Отметим, что после обработки 100% бюллетеней после семидневного голосования по поправкам результаты оказались следующими: 77,92% россиян проголосовало "за", "против" – 21,27%. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что явка составила порядка 65%.
Ранее мы писали, что в Кремле посчитали триумфом итоги голосования по по поправкам в Конституции.
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