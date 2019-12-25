Мишустин: цифровая трансформация ликвидировала две трети лишних процедур

Глава кабмина РФ встретился с руководителем Федерального казначейства.

Глава российского правительства Михаил Мишустин считает, что цифровая трансформация ликвидировала две трети избыточных процедур. Такое заявление чиновник сделал на рабочей встрече с начальником Федерального казначейства Романом Артюхиным.

У нас на сегодня из колоссального количества излишних нормативных требований порядка двух третей уже завершили свою работу. "Гильотина" позволила это сделать. Последние изменения в ФЗ №44 - хороший пример этого. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник полагает, что упрощение процедур внутри ведомств, оказывающих услуги гражданам страны, помогает как населению, так и всем органам исполнительной власти. Мишустин напомнил, что в государстве присутствуют непростые тендеры по урегулированию, строительству и контрольной деятельности. Глава кабмина считает эти вопросы основными драйверами для работы правительства в текущем году.

ФТС прогнозирует, что РФ в 2021 году по товарообороту выйдет на допандемийный уровень.

Фото: Правительство России