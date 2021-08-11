ФТС прогнозирует, что РФ в 2021 году по товарообороту выйдет на допандемийный уровень

Владимир Булавин рассказал о восстановлении экономики РФ.

Федеральная таможенная служба прогнозирует, что Россия в 2021 году по товарообороту выйдет на допандемийный уровень (2019 года). Такое заявление во время рабочей встречи с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным сделал руководитель ФТС Владимир Булавин. Чиновник уверен, что существуют тенденции, показывающие, что государственная экономика начинает возрождаться.

Товарооборот за шесть месяцев составил $340 млрд. Это на 27% больше, чем в прошлом году. Тенденция такая, что стали больше завозить машин, механизмов, технологических линий, изделий из пластмасс. Владимир Булавин, глава ФТС РФ

Основными партнерами России по товарообороту в ФТС считают Китай, ФРГ, Нидерланды, Белоруссию и США. Федеральный бюджет РФ за первое полугодие 2021 года получил на 28% больше денег (на 652 млрд), чем было указано в прогнозном задании. Речь идет о достижении показателя в 2,96 трлн рублей. При этом платежи по импорту составили 2,031 трлн, а по экспорту - около 900 млрд рублей.

Мишустин: цифровизация поможет построить удобную таможенную систему для людей.

Фото и видео: Правительство России