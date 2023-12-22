Мишустин: роста безработицы под давлением санкций удалось избежать

Глава кабмина заслушал доклад от главы Роструда Михаила Иванкова.

России в условиях санкционного давления со стороны Запада удалось избежать роста безработицы. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин во время встречи с главой Роструда Михаилом Иванковым. Чиновник добавил, что показатель по лицам, не имеющих трудового места, показывает минимальные значения в истории государства. Чиновник считает, что этот результат является следствием достаточно большого количества федеральных программ, в том числе и профессиональной переподготовки кадров, которыми занимается правительство. В кабинете министров видят приоритеты в повышении качестве рынка труда и возможностях для граждан в поиске работы.

Важно заниматься технологической трансформацией контрольно-надзорной деятельности. Это изменяет парадигму подхода к проверкам... используется много технологий специальных и интернет вещей, и дистанционное управление... Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Михаил Мишустин указал коллеге, что применение единых стандартов в области занятости должно стать предметом пристального внимания Роструда. Он пояснил, что от властей граждане желают, чтобы требования трудового законодательства выполнялись в полном объеме, гарантии прав и интересов сотрудников и работодателей были обеспечены.

Мишустин поручил активизировать процесс модернизации боевых систем.

Фото и видео: Правительство России