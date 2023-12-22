Мишустин поручил активизировать процесс модернизации боевых систем

По его словам, в 2024 году планируется нарастить поставки практически всех материально-технических ресурсов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил активизировать процесс модернизации существующих боевых систем. Об этом он заявил на заседании координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил.

По его словам, в 2024 году планируется нарастить поставки практически всех материально-технических ресурсов. Кроме того, продолжится совершенствование применяемых в зоне СВО образцов. Мишустин отметил, что эта работа позволит отечественному оборонно-промышленному комплексу повысить эффективность техники на поле боя и сохранит многие жизни как военных, так и гражданских. Также глава правительства поручил заняться расширением функциональных возможностей нынешних систем.

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