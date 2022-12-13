Мишустин: российская экономика уверенно восстанавливается

По его словам, международные организации прогнозируют России позитивную динамику в ближайшие два года.

Российская экономика уверенно восстанавливается. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках выступления перед участниками марафона "Знание".

По его словам, международные организации прогнозируют России позитивную динамику в ближайшие два года. Он отметил, что в апреле Международный валютный фонд улучшил оценку по приросту российской экономики почти в два раза. Также Мишустин заявил, что инфляция не достигла уровня в 20%, который предрекали России, а составила менее 12% по итогам 2022 года.

Ранее Мишустин заявил о важности сохранять историческую память народов России и ее стран-соседей

Фото: ВКонтакте / Российское общество "Знание"