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Мишустин: российская экономика уверенно восстанавливается
Сегодня, 10:42
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Мишустин: российская экономика уверенно восстанавливается

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По его словам, международные организации прогнозируют России позитивную динамику в ближайшие два года.

Российская экономика уверенно восстанавливается. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках выступления перед участниками марафона "Знание".

По его словам, международные организации прогнозируют России позитивную динамику в ближайшие два года. Он отметил, что в апреле Международный валютный фонд улучшил оценку по приросту российской экономики почти в два раза. Также Мишустин заявил, что инфляция не достигла уровня в 20%, который предрекали России, а составила менее 12% по итогам 2022 года.

Ранее Мишустин заявил о важности сохранять историческую память народов России и ее стран-соседей

Фото: ВКонтакте / Российское общество "Знание"

Теги: михаил мишустин, премьер-министр россии, экономика
Категории: Лента новостей, Новости России,

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