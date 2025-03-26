Мишустин: реальные доходы россиян выросли на 8,5%

Премьер РФ сообщил о позитиве по ВВП и уровню безработицы.

Реальные доходы граждан страны выросли на 8,5 процента. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления с отчетом о проделанной работе федерального правительства за прошлый год премьер-министр Михаил Мишустин. Чиновник зачитал результаты, которые достигли сотрудники кабинета министров, перед законодателями на пленарном заседании в Государственной думе от 26 марта. Чиновник добавил, что на росте экономических показателей сказался потребительский спрос, являющийся важным слагаемым для оценки ВВП РФ. Также позитив наблюдается в условиях минимизации уровня безработицы.

Сказался рост реальных доходов населения. В том числе - и благодаря реализации целого ряда социальных программ. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Доходы бюджета в 2024 году выросли более чем на четверть.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ