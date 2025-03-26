Премьер России рассказал о реализации национальных проектов и госпрограмм.

Доходы бюджета в 2024 году выросли более чем на четверть (на 26 процентов). Соответствующее заявление сделал в ходе выступления с отчетом о проделанной работе федерального правительства за прошлый год премьер-министр Михаил Мишустин. Чиновник зачитал результаты, которые достигли сотрудники кабинета министров, перед законодателями на пленарном заседании в Государственной думе от 26 марта. Эксперт пояснил, что такие показатели позволили властям выполнить взятые на себя социальные обязательства для населения, профинансировать реализацию целей в сфере национальной безопасности и задач специальной военной операции.

В прошлом году доходы федерального бюджета выросли более чем на четверть, точнее, на 26%. Это помогло выполнить социальные обязательства, содействовать запуску новых перспективных проектов и реализовать мероприятия в сфере национальной безопасности, в том числе в рамках специальной военной операции. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Мишустин: около 14,5 млн сертификатов на маткапитал выдали семьям с начала программы.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ