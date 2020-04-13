Он отметил, что большой вклад вносят и те граждане, которые соблюдают режим самоизоляции и все рекомендации.

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об усилиях властей в борьбе с коронавирусом. По его словам, борьба с COVOD-19 – это первостепенная задача для правительства.

Самое главное — защитить граждан и экономику, - сказал Мишустин.

Заявление он сделал на заседании президиума Координационного совета по противодействию COVID-19.

По словам главы кабмина, распространение новой коронавирусной инфекции — это огромное испытание и для мира, и для России. Сейчас, рассказал премьер, российские врачи борются за жизни пациентов целыми сутками, не жалея себя.

Волонтёры сегодня помогают людям, которым трудно позаботиться о себе, - добавил премьер.

Он отметил, что большой вклад вносят и те граждане, которые соблюдают режим самоизоляции и все рекомендации властей.

Ранее мы рассказывали, что кабмин на этой неделе представит новые меры поддержки экономики.

Видео: government.ru