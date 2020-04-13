Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об усилиях властей в борьбе с коронавирусом. По его словам, борьба с COVOD-19 – это первостепенная задача для правительства.
Самое главное — защитить граждан и экономику, - сказал Мишустин.
Заявление он сделал на заседании президиума Координационного совета по противодействию COVID-19.
По словам главы кабмина, распространение новой коронавирусной инфекции — это огромное испытание и для мира, и для России. Сейчас, рассказал премьер, российские врачи борются за жизни пациентов целыми сутками, не жалея себя.
Волонтёры сегодня помогают людям, которым трудно позаботиться о себе, - добавил премьер.
Он отметил, что большой вклад вносят и те граждане, которые соблюдают режим самоизоляции и все рекомендации властей.
Ранее мы рассказывали, что кабмин на этой неделе представит новые меры поддержки экономики.
Видео: government.ru
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