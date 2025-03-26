Мишустин рассказал о выплатах ветеранам к 80-летию Победы

Глава кабмина РФ указал на способ получения соцвыплаты от государства.

Государственные выплаты в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне будут предоставлены властями в апреле-мае 2025 года в беззаявительном порядке. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления с отчетом о проделанной работе федерального правительства за прошлый год премьер-министр Михаил Мишустин. Чиновник зачитал результаты, которые достигли сотрудники кабинета министров, перед законодателями на пленарном заседании в Государственной думе от 26 марта.

В беззаявительном порядке, соответственно, будет предоставлена выплата, которая введена президентом в связи с 80-летием Победы, для ветеранов Великой Отечественной войны. Ее перечислят, кстати, автоматически в апреле-мае месяце. Михаил Мишустин, премьер-министр России

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Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ