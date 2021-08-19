Мишустин рассказал о совместном производстве "Спутника V" в Казахстане

Глава кабмина заявил, что удовлетворен результатами проделанной работы.

Премьер-министр России Михаил Мишустин оценил работу Казахстана по производству российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Своими выводами он поделился в ходе встречи с первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым.

По словам главы российского кабинета министров, он удовлетворен результатами проделанной работы.

Это, конечно, очень серьезная работа наших людей, тех людей, кто занимался этим проектом <…> Я знаю, что мы сильно удовлетворены этой работой и всегда рядом, плечом к плечу стоим с нашими казахстанскими братьями. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Он подчеркнул, что всего было произведено пяти миллионов доз вакцины. По словам Мишустина, в настоящее время делается все возможное для борьбы с COVID-19.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, почему на данный момент не разработано какое-либо лекарство от коронавируса. Он подчеркнул, на разработку вакцин уходит меньше времени, чем на лекарства, и это требует значительных затрат. Кроме того, ранее ученым казалось, что COVID-19 является сезонным заболеванием.

Фото и видео: Правительство России