Мишустин рассказал о совместном производстве "Спутника V" в Казахстане

Премьер-министр России Михаил Мишустин оценил работу Казахстана по производству российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Своими выводами он поделился в ходе встречи с первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым.
По словам главы российского кабинета министров, он удовлетворен результатами проделанной работы.
Это, конечно, очень серьезная работа наших людей, тех людей, кто занимался этим проектом <…> Я знаю, что мы сильно удовлетворены этой работой и всегда рядом, плечом к плечу стоим с нашими казахстанскими братьями.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Он подчеркнул, что всего было произведено пяти миллионов доз вакцины. По словам Мишустина, в настоящее время делается все возможное для борьбы с COVID-19.
Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, почему на данный момент не разработано какое-либо лекарство от коронавируса. Он подчеркнул, на разработку вакцин уходит меньше времени, чем на лекарства, и это требует значительных затрат. Кроме того, ранее ученым казалось, что COVID-19 является сезонным заболеванием.
Фото и видео: Правительство России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все