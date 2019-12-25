В Роспотребнадзоре объяснили отсутствие лекарства от COVID-19

Исследования затянулись, так как ученым казалось, что COVID-19 является сезонным заболеванием.

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, почему на данный момент не разработано какое-либо лекарство от COVID-19. Об этом пишет "РИА Новости".

По словам специалиста, разработка препаратов от коронавируса затянулась, так как ученым казалось, что COVID-19 является сезонным заболеванием.

Работы в этом направлении ведутся, но помимо создания самого вещества, нужно подобрать концентрацию, дозу, поэтому путь более продолжительный, чем при создании вакцин. Александр Горелов, директор по научной работе ЦНИИ

Кроме того, специалист подчеркнул, на разработку вакцин уходит меньше времени, чем на лекарства, и это требует значительных затрат. По словам Горелова, если COVID-19 станет сезонным заболеванием, то разработка препарата перестанет быть необходимой.

Ранее мы сообщали, что власти Таиланда разрешат россиянам, которые имеют сертификат о прохождении курса вакцинации от COVID-19 препаратом "Спутник V", посещать курорты Таиланда в рамках упрощенного режима въезда.

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