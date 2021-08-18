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Инфекционист Горелов рассказал о последствиях коронавируса

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Он уточнил, что клеточные рецепторы, с которыми взаимодействует вирус, находятся практически во всех органах.

Инфекционист Александр Горелов рассказал о последствиях коронавируса в рамках прямого эфира с Российским обществом "Знание".

По словам эксперта, к последствиям заболевания COVID-19 относятся инсульт, потеря памяти, сосудистые нарушения, а также острый корональный синдром. Горелов уточнил, что клеточные рецепторы, с которыми взаимодействует вирус, находятся практически во всех органах.

Также инфекционист отметил, что у детей после заболевания наблюдался мультивоспалительный синдром. Он же был позже зафиксирован у взрослых.

Ранее глава ВОЗ заявил об уязвимости человечества из-за пандемии.

Видео: VK / Российское общество "Знание"

Теги: александр горелов, инфекционист, коронавирус, последствия
Категории: Новости России, Лента новостей,

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