Инфекционист Горелов рассказал о последствиях коронавируса

Он уточнил, что клеточные рецепторы, с которыми взаимодействует вирус, находятся практически во всех органах.

Инфекционист Александр Горелов рассказал о последствиях коронавируса в рамках прямого эфира с Российским обществом "Знание".

По словам эксперта, к последствиям заболевания COVID-19 относятся инсульт, потеря памяти, сосудистые нарушения, а также острый корональный синдром. Горелов уточнил, что клеточные рецепторы, с которыми взаимодействует вирус, находятся практически во всех органах.

Также инфекционист отметил, что у детей после заболевания наблюдался мультивоспалительный синдром. Он же был позже зафиксирован у взрослых.

Ранее глава ВОЗ заявил об уязвимости человечества из-за пандемии.

Видео: VK / Российское общество "Знание"