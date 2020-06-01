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Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах

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Он отметил, что по стране ежедневный прирост заболевших не превышает 2,3%.

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о ситуации с коронавирусом в регионах. Заявление он сделал на совещании с президентом России Владимиром Путиным по санитарно-эпидемиологической обстановке в области.

По его словам, ситуация с распространением COVID-19 стабилизируется, заболеваемость идёт на спад.

Цифры дают основания для осторожного оптимизма.

Михаил Мишустин, премьер-министр России

Он отметил, что по стране ежедневный прирост заболевших не превышает 2,3%. А в некоторых субъектах двух процентов. 

Ранее мы писали, что правительство подготовило общенациональный план восстановления экономики.

Теги: коронавирус, мишустин, пандемия, правительство
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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