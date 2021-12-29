В кабмтине продлят программу социальной поддержки по найму медсотрудников в регионах.

Глава российского правительства Михаил Мишустин рассказал о помощи регионам, где не хватает медработников. Информацией чиновник поделился в рамках Координационного совета президиума по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Кабинет министров продолжит оказывать финансовую поддержку субъектам РФ, чтобы они получали необходимых специалистов. Особенно данная проблема остро стоит перед четырьмя регионами.

Не везде хватает специалистов, это ощущается даже в крупных городах. Но, конечно, больше всего в малых населенных пунктах и на селе. Врачи, фельдшеры, медсестры, акушерки, которые туда приезжают, получают специальные выплаты – до одного миллиона рублей, в зависимости от должности и района. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Чиновник напомнил, что данная мера поддержки уже показала свою действенность. Новые средства будут направлены в Алтайский край, Самарскую область, Тыву и Мордовию. За счет бюджетных денег регионы получат возможность пригласить к себе на работу востребованных медицинских работников. Государственная программа продолжится и в 2022 года.

Правительство выделит более 128 млрд рублей медикам за борьбу с COVID-19.

Фото и видео: Правительство России

