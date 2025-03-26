Мишустин рассказал о планах продлить трассу М-12 "Восток" до Тюмени и далее

Дорога будет следовать через Екатеринбург, дойдет до Тюмени и далее.

Федеральная российская трасса М-12 "Восток" будет продлена сначала до города Екатеринбурга, а потом - до Тюмени и далее. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления с отчетом о проделанной работе федерального правительства за прошлый год премьер-министр Михаил Мишустин. Чиновник зачитал результаты, которые достигли сотрудники кабинета министров, перед законодателями на пленарном заседании в Государственной думе от 26 марта. Эксперт указал, что глава государства Владимир Путин в декабре 2023 года запустил движение транспорта по участку, расположенному от Москвы до Казани.

Люди уже пользуются построенной в кратчайшие сроки федеральной трассой М-12 "Восток", чтобы добраться из Москвы до Казани. Продлеваем ее до Екатеринбурга, напомню, что потом – до Тюмени, и, надеюсь, что далее. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Михаил Мишустин добавил, что федеральные власти справляются с задачей по приведению дорожных полотен в нормативное состояние. Однако правительство не останавливается на достигнутом результате. Чиновник пояснил, что для жителей любого поселения одним из решающих факторов является состояние дорог. Сейчас современным требованиям отвечают боле половины дорог регионального значения, а также свыше 85 процентов - в крупных городах с пригородами. В России в 2024 году отремонтировано около 25 тысяч километров дорог.

Мишустин рассказал о выплатах ветеранам к 80-летию Победы.

Фото и видео: Вконтакте / Дума ТВ