Глава правительства напомнил, что нацпроект "Беспилотные авиационные системы" был запущен в январе 2024 года.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о планах по развитию беспилотных авиационных систем. Об этом он заявил на стратегической сессии по нацпроектам "Эффективная транспортная система" и "Беспилотные авиационные системы".

Глава правительства напомнил, что нацпроект "Беспилотные авиационные системы" был запущен в январе 2024 года. По его словам, реализация проекта поспособствует созданию условий для производства различных типов аппаратов, расширению их применения во всех секторах экономики.

В результате должна сформироваться инновационная отрасль, которая откроет дополнительные возможности для бизнеса и для всего общества в целом. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Также Мишустин добавил, что для решения этих задач правительство поддержит разработчиков и покупателей оборудования при помощи грантов на разработку конструкторской документации.

Ранее Мишустин объявил о подписании концессионного соглашения о строительстве ВСМ.

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