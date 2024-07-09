Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о планах по развитию беспилотных авиационных систем. Об этом он заявил на стратегической сессии по нацпроектам "Эффективная транспортная система" и "Беспилотные авиационные системы".
Глава правительства напомнил, что нацпроект "Беспилотные авиационные системы" был запущен в январе 2024 года. По его словам, реализация проекта поспособствует созданию условий для производства различных типов аппаратов, расширению их применения во всех секторах экономики.
В результате должна сформироваться инновационная отрасль, которая откроет дополнительные возможности для бизнеса и для всего общества в целом.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Также Мишустин добавил, что для решения этих задач правительство поддержит разработчиков и покупателей оборудования при помощи грантов на разработку конструкторской документации.
Ранее Мишустин объявил о подписании концессионного соглашения о строительстве ВСМ.
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