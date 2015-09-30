Мишустин рассказал о мерах по повышению инвестпривлекательности Курил

Он назвал развитие регионов Дальнего востока важной сферой для правительства.

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о мерах по повышению инвестпривлекательности Курильских островов. Об этом он заявил на заседании кабмина.

Мишустин назвал развитие регионов Дальнего востока важной сферой для правительства. По его словам, регионы этого округа приобретают важное значение с точки зрения международной торговли в связи с текущими вызовами, а Курильские острова являются особым направлением.

Глава правительства добавил, что новые решения повысят инвестиционную привлекательность этих территорий. Он считает важным сформировать условия для создания производств, услуг и рабочих мест в рамках нынешних и будущих проектов.

Ранее мы сообщали, что правительство выделит 900 млн рублей на развитие АПК.

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