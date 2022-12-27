Власти выделят средства мобилизованным гражданам и военнослужащим, которые задействованы в спецоперации.

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о дополнительных мерах соцподдержки военнослужащих и их семей. Об этом он заявил на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ.

По словам Мишустина, на дополнительные меры помощи власти выделят средства мобилизованным гражданам и военнослужащим, которые задействованы в спецоперации. Он отметил, что Госдума приняла закон, который позволяет сформировать специальную квоту для участников СВО и их детей при поступлении в вузы.

Ранее мы сообщали, что Мишустин провел заседание координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ.

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