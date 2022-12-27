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Мишустин провел заседание координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ

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Глава правительства отметил деятельность промышленных предприятий в интересах спецоперации.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел заседание координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

Мишустин отметил деятельность промышленных предприятий в интересах спецоперации. По его словам, этого удалось добиться благодаря оперативному выявлению и устранению целого ряда технологических препятствий в производственных процессах. Также глава правительства добавил, что были налажены поставки в войска вооружений, военной и специальной техники.

Необходимо продолжить действовать в том же ключе, сделать предстоит еще немало. Наша промышленность постепенно справляется с текущими вызовами и выравнивает ситуацию.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее Мишустин заявил, что для металлургической промышленности разработана стратегия развития отрасли до 2030 года.

Видео: Минобороны России

Теги: координационный совет, михаил мишустин, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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