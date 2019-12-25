Там есть и про цифровых комиссаров.

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о цифровом спецназе правительства.

По его словам, в ближайшее время в РФ будет разработана ведомственная программа цифровой трансформации. Её реализацией займутся заместители министерств и ведомств, ответственные за цифровизацию. Их премьер-министр и назвал "цифровым спецназом".

Цель "доказывать преимущества цифровых технологий руководителям, коллегам, а главное — гражданам". Разработанная программа будет рассчитана на три года.

Специалисты, которые будут отвечать за цифровизацию — это так называемые цифровые комиссары. Они пройдёт специальное обучение в РАНХиГС.

Ранее Мишустин заявил, что даже при низких ценах на нефть России хватит денег на много лет.