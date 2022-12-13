Мишустин рассказал, о чем будет идти речь в отчете правительства в Госдуме

Глава кабмина РФ провел встречу с Вячеславом Володиным.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин считает правильным решение уже в первом квартале текущего года провести официальный отчет кабинета министров в рамках пленарного заседания, проводимого в нижней палате парламента страны. Чиновник отметил, что это позволит властям подвести итог 2022 года перед законодателями. Темы будут касаться социального и экономического развития государства. Ранее подобные мероприятия проходили в апреле или даже позже. Такой информацией премьер-министр РФ поделился со спикером Государственной Думы Вячеславом Володиным. Мишустин ранее провел мероприятия при участии членов профильных комитетов ГД РФ и политическими партиями.

Завтра уже состоится отчет. Я думаю, что - по совместному решению - правильно, мы в первом квартале будем говорить о результатах 2022 год, о всей палитре как экономической повестки, так и социальной. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин отметил успех развития экономического сотрудничества России и КНР.

Фото и видео: Правительство России