В перечень включён 21 наиболее востребованный маршрут.

Премьер-министр России Михаил Мишустин расширил программу льготных авиаперелетов для жителей Дальнего Востока. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

До этого билеты на перелёты по льготным ценам были доступны многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам и гражданам в возрасте до 23 лет. Сейчас они будут доступны всем, кто зарегистрирован на территории Дальневосточного федерального округа.

Отмечается, что в перечень включён 21 наиболее востребованный маршрут. На субсидирование перелётов выделено пять миллиардов рублей. Решение принял премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее кабмин выделит 214 миллиардов рублей на крупные проекты в Арктике.

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