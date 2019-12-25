Мишустин провел первое после госпитализации публичное совещание

Он рассказал, что помощь ветеранам не должна заканчиваться 9 мая.

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел первое после госпитализации с коронавирусом публичное совещание. Оно прошло в формате видеоконференции.

Председатель правительства обсудил с членами кабмина заседание по социально-экономическим вопросам. Это первое открытое для прессы совещание правительства после госпитализации Мишустина. Предыдущее — по антикризисным мерам — прошло в закрытом режиме.

На сегодняшнем заседании премьер обсуждал поддержку ветеранов Великой Отечественной войны. По словам Мишустина, власти подготовили необходимые документы для единовременных выплат. Также они предусмотрели дополнительные меры поддержки. Это ремонт домов, обеспечение жильем, медицинской помощью, лекарствами и уходом.

Мишустин добавил, что помощь ветеранам не должна заканчиваться 9 мая.

Ранее министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом.