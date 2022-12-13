Мишустин: пропускная способность Восточного полигона в 2024 году может составить 180 млн т

Глава кабмина РФ рассказал о важности развития товарооборота страны.

Глава российского правительства Михаил Мишустин рассказал о том, что пропускная способность Восточного полигона в 2024 году может составить 180 миллионов тонн. Соответствующей статистикой чиновник поделился в ходе выступления перед законодателями в Государственной Думе с ежегодным отчетом кабинета министров о проделанной работе. Чиновник объяснил политика страны, для укрепления торговых и кооперационных связей важны надежные транспортные коридоры нужны для укрепления торговых и кооперационных связей, они будут выстраиваться в соответствии с потребностями в экспорте и импорте. Развитие ВП позволит за следующие три года обеспечить увеличение объема грузоперевозок больше, чем на одну треть.

Продолжим развитие инфраструктуры в рамках глобального коридора "Север - Юг", а также на Азово-Черноморском и Восточном направлениях, что требуется для наращивания поставок российских товаров на новые рынки сбыта. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин ответил на критику пересмотра расчета бедности со стороны Миронова.

Фото и видео: Государственная Дума