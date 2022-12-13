Мишустин ответил на критику пересмотра расчета бедности со стороны Миронова

Глава кабмина оценил слова депутата Сергея Миронова на заседании ГД.

Михаил Мишустин ответил на критику пересмотра расчета бедности. Соответствующее заявление глава российского правительства Михаил Мишустин сделал в ходе своего выступления на заседании Государственной Думы РФ, отвечая на слова политического лидера движения "Справедливая Россия - За правду" Сергея Миронова. Чиновник пояснил депутату, что та официальная статистика, которая была опубликована Росстатом, представляет из себя сезонный показатель. своем заключительном выступлении Мишустин подчеркнул политикам, что социальная поддержка семей с детьми в приоритете, а единое пособие - серьезный ответ кризисным проявлениям.

Мы медленно и последовательно идем к тому, чтобы бороться с бедностью...через профили семей. И без сомнения, по поводу бедности, что вы сказали, но есть вопрос, к чему стремиться. Однако все равно есть сезонность статистики. Статистика такая сложная вещь. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Премьер-министр России добавил, что в первом квартале текущего года "количество бедных - это сезонность доходов",а этот фактор будет фиксироваться властями всегда.

Мишустин высказался о членстве России в ВТО.

Фото и видео: Государственная Дума