Мишустин: производство импортозамещенных самолетов должно быть надежным

Глава правительства отметил, что вся страна ждет этих самолетов.

Производство импортозамещенных самолетов должно быть надежным. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с гендиректором "Ростеха" Сергеем Чемезовым.

Глава правительства принял доклад Чемезова об успехах госкорпорации за последнее время. На встрече обсуждался вопрос производства полностью импортозамещенных российских пассажирских самолетов. Мишустин отметил, что вся страна ждет этих самолетов.

Знаю, что корпорация старается сделать их аккуратно, надежно. В этом смысле, без сомнения, все должно быть безопасно. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее Мишустин заявил, что в 11 регионах отремонтируют автомобильные трассы, мосты и переходы.

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