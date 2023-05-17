Мишустин: в 11 регионах отремонтируют автомобильные трассы, мосты и переходы

По его словам, на эти цели направят свыше 16,5 млрд рублей.

В 11 регионах России отремонтируют автомобильные трассы, мосты и переходы. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

По его словам, на эти цели направят свыше 16,5 млрд рублей. В число регионов, которые получат деньги, вошли Брянская, Курская и Белгородская области. Мишустин подчеркнул, что от качества дорожной инфраструктуры во многом зависит комфорт и безопасность жителей.

Ранее мы сообщали, что в России будет расширяться сеть зарядных станций для электромобилей.

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