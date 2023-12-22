Мишустин: программы льготной ипотеки улучшили жилищные условия около 1 млн семей

Глава правительства напомнил, что программа семейной ипотеки была расширена на семьи с двумя несовершеннолетними детьми.

Программы льготной ипотеки улучшили жилищные условия около 1 млн семей в 2023 году. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на выступлении с отчетом о работе правительства по итогам прошлого года.

Глава правительства напомнил, что в прошлом году программа семейной ипотеки была расширена на семьи с двумя несовершеннолетними детьми. Кроме того, в 2023-м начала действовать ипотечная программа для новых регионов РФ с годовой ставкой 2%.

Ранее Мишустин заявил, что около 670 тысяч семей улучшили свои жилищные условия за счет материнского капитала.

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