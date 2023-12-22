Мишустин: около 670 тысяч семей улучшили свои жилищные условия за счет материнского капитала

По его словам, кабмин уделяет пристальное внимание вопросам помощи семьям с детьми.

Около 670 тысяч семей улучшили свои жилищные условия за счет материнского капитала в 2023 году. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на выступлении с отчетом о работе правительства по итогам прошлого года.

По его словам, кабмин уделяет пристальное внимание вопросам помощи семьям с детьми. Глава правительства напомнил, что с января 2023 года действует единое ежемесячное пособие, назначенное почти на 11 млн детей и примерно 400 тыс. будущих мам. Также Мишустин заявил, что родителям выплачивается ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 года.

Ранее Мишустин заявил, что видит предпосылки к вхождению России в четверку ведущих экономик.

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