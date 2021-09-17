Глава кабмина РФ напомнил о важности голосования за кандидатов ГД.

Глава российского правительства Михаил Мишустин проголосовал на выборах в Госдуму в онлайн-режиме. Об этом сообщается на официальном сайте правительства. Чиновник отдал предпочтение электронному формату, а не очному. Глава кабмина смог реализовать свое избирательное право не выходя из рабочего кабинета.

Голосование на выборах депутатов Государственной Думы – очень важно для всех нас. В эти дни мы – граждане России - определяем, какой будет наша жизнь, наша страна, наше будущее. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Напомним, что нижняя палата парламента избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. Известно, что 225 депутатов будут определены по партийным спискам, а еще 225 человек - по одномандатным округам в один тур.

Глава ЕАО проголосовал на выборах в Госдуму.

Фото и видео: правительство России