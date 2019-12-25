Глава ЕАО проголосовал на выборах в Госдуму

Ростислав Гольдштейн пришел на избирательный участок.

Глава Еврейской автономной области проголосовал на выборах в Госдуму. Об этом Ростислав Гольдштейн сообщил в собственном аккаунте в Instagram. Чиновник опубликовал видео с избирательного участка. Он напомнил, что жители региона выбирают не только представителей нижней палаты российского парламента, но также и законодательного органа по ЕАО. Свои предпочтения Гольдштейн высказал на территории УИК под номером девять.

Я решил проголосовать именно сегодня, в пятницу утром. При плотном рабочем графике это удобно. Не буду напоминать, что участие в выборах – гражданский долг каждого. Ростислав Гольдштейн, Глава ЕАО

По словам чиновника, трехдневное голосования в России является удобным решением и форматом, подходящего каждому избирателю. Он напомнил, что участки, в которых можно отдать голос за кандидатов, работают с 8 утра до 20 часов вечера. Такой график позволяет равномерно распределить желающих реализовать свое избирательное право.

Самарский губернатор проголосовал на выборах в Госдуму.

Фото и видео: Instagram / goldshtein_rostislav