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Мишустин призвал заняться внедрением цифровых активов

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В кабмине РФ рассказали о важности инновационных направлений в экономике.

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал власть интенсивно заняться внедрением цифровых активов в стране. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках выступления на стратегической сессии "Развитие отечественной финансовой системы". По словам премьер-министра РФ цифровизация гарантирует государству бесперебойную оплату за поставки экспорта и импорта товаров и услуг из-за границы.

Нам необходимо интенсивно развивать инновационные направления, в том числе заниматься внедрением цифровых активов. Это безопасная для всех сторон альтернатива, которая способна гарантировать бесперебойную оплату.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин заявил о необходимости донастраивать финансовую систему.

Фото и видео: Правительство России

Теги: импорт, инвестиции, инновации, кабмин, михаил мишустин, цифровизация, экономика, экспорт
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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