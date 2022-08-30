Мишустин призвал заняться внедрением цифровых активов

В кабмине РФ рассказали о важности инновационных направлений в экономике.

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал власть интенсивно заняться внедрением цифровых активов в стране. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках выступления на стратегической сессии "Развитие отечественной финансовой системы". По словам премьер-министра РФ цифровизация гарантирует государству бесперебойную оплату за поставки экспорта и импорта товаров и услуг из-за границы.

Нам необходимо интенсивно развивать инновационные направления, в том числе заниматься внедрением цифровых активов. Это безопасная для всех сторон альтернатива, которая способна гарантировать бесперебойную оплату. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин заявил о необходимости донастраивать финансовую систему.

Фото и видео: Правительство России