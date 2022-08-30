Глава кабмина РФ рассказал о работе экономики в условиях санкций.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о необходимости донастраивать финансовую систему страны из-за западного санкционного давления и введенных ограничений. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках выступления на стратегической сессии по направлению "Развитие отечественной финансовой системы".

Требуется ее серьезная донастройка. Прежде всего чтобы сформировать эффективные механизмы, которые позволят насытить нашу экономику достаточной ликвидностью, обеспечить устойчивость деятельности предприятий и отраслей, сохранить рабочие места. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт пояснил, что ранее глава государства Владимир Путин ранее особо подчеркивал правительству необходимость укрепления финансовой самостоятельности и независимости РФ. Михаил Мишустин добавил, что на текущий момент сложности испытывают как бизнес-представители, так и обычные жители страны.

Мишустин призвал повышать долю международных расчетов в рублях.

Фото и видео: Правительство России