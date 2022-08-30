Мишустин призвал повышать долю международных расчетов в рублях

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал коллег повышать долю международных расчетов в рублях. В рамках очередной стратегической сессии по направлению "Развитие отечественной финансовой системы", премьер-министр страны уточнил, что следует развивать расчеты с партнерами из дружественных государств в национальных валютах.
Необходимо продолжить повышение доли международных расчетов в рублях, с постепенным отказом от использования валют недружественных стран.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
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Фото и видео: Правительство России
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