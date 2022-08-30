Мишустин призвал повышать долю международных расчетов в рублях

Глава кабмина РФ рассказал о финансовых расчетах с дружественными странами.

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал коллег повышать долю международных расчетов в рублях. В рамках очередной стратегической сессии по направлению "Развитие отечественной финансовой системы", премьер-министр страны уточнил, что следует развивать расчеты с партнерами из дружественных государств в национальных валютах.

Необходимо продолжить повышение доли международных расчетов в рублях, с постепенным отказом от использования валют недружественных стран. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Белоусов рассказал об ожидаемом уровне инфляции в 2022 году.

Фото и видео: Правительство России