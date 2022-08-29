Он подчеркнул, что ожидаемый уровень инфляции в России сопоставим с инфляцией в западных странах.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов рассказал об ожидаемом уровне инфляции в 2022 году. Об этом он сообщил на президиуме правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

По словам Белоусова, уровень инфляции составит примерно 12-13% в нынешнем году. Он отметил, что этот показатель выглядит гораздо позитивнее и оптимистичнее, чем ожидалось два-три месяца назад. Также Белоусов подчеркнул, что ожидаемый уровень инфляции в России сопоставим с инфляцией в западных странах.

Ранее Мишустин допустил продление мер по поддержке экономики.

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