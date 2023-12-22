Мишустин призвал усилить конкурентоспособность российского образования

Глава кабмина РФ рассказал о необходимости в профессиональных кадрах.

Глава российского правительства Михаил Мишустин призвал усилить конкурентоспособность отечественной системы образования, сделать ее современной. Для этого властям требуется разработать новые решения и подходы. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на стратегической сессии кабинета министров по развитию вузов, обеспечивающих подготовку инженерных кадров и научных разработок для обеспечения технологического суверенитета страны. По мнению премьер-министра, в условиях западного санкционного давления отечественные предприятия особо нуждаются в разработчиках перспективных образцов техники, а также программистах и прочих специалистах.

Российская система образования, конечно, должна стать более современной и конкурентоспособной на мировой арене.... в том числе для того, чтобы гибко реагировать на запросы текущего времени и текущей ситуации. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

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Фото и видео: Правительство России